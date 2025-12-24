Трамп подарил президенту Южной Кореи «ключ от Белого дома»

Дизайн ключа был разработан Дональдом Трампом. Золотой ключ находится внутри деревянной шкатулки с изображением резиденции президента США. В разные годы их получали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, экс-премьер Японии Асо Таро, президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев, предприниматель и руководитель Tesla Илон Маск, а также футболист Криштиану Роналду.
В октябре 2025 года во время государственного визита в Южную Корею Трамп получил копию знаменитой золотой короны эпохи королевства Силла и высшую государственную награду страны — Большой орден Мугунхва, впервые присужденный американскому президенту.