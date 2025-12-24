Трамп подарил президенту Южной Кореи «ключ от Белого дома»

Президент США Дональд Трамп подарил президенту Республики Корея Ли Чжэ Мену символический золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщил глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик в X. По его словам, подарок был передан южнокорейскому послу 16 декабря во время беседы с Трампом.