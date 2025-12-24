Фермеров неправильно поняли: Они выйдут на протесты в Кишиневе

Напомним, что еще недавно руководство ассоциации «Сила фермеров» надеялась найти общий язык с правительством.
— В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения и разработки поправок к так называемому закону о фермерах… Уже нужно посмотреть на результаты, сдержат ли они свое слово или нет«, — заявлял глава ассоциации “Сила фермеров” Александру Бэдэрэу.
Эту цитату посчитали категоричной (мол, протестов не будет), но что-то пошло не так.
По всей видимости, результаты не удовлетворили фермеров.
Протестам, получается, быть.
