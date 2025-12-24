Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента «Известий»

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».