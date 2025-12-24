Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента «Известий»

«Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака поселковой школе, в которой он учился», — написал Кравец.
Александр Федорчак был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном, его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях, написал Кравец.
Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Глава Крыма Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом «За верность долгу» посмертно. Корреспонденты Первого канала и «Известий» Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму.
Федорчак — крымчанин, до работы в «Известиях» был корреспондентом канала «Звезда», а ранее — канала «Крым 24» и Крымского информагентства.