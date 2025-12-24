Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет ЕС

«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет. Европа продолжит защищать свои ценности — свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственное пространство», — написала она в соцсети X.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма — политики конца 1940-х — середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы «сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными», предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.