Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине

Содержание плана 24 декабря раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной, Россия должна будет законодательно закрепить эту политику в отношении Киева и Европы. Также план содержит ограничение численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек и предоставление Украине гарантий безопасности. По словам Зеленского, разногласия между Киевом и Вашингтоном сохраняются по вопросам территории Донбасса и контроля над Запорожской АЭС, но в целом стороны «значительно приблизились» к финализации документа.