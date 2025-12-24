Ричмонд
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, его адвокат планирует подать документы на апелляцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.

Источник: Zhivko Minkov/CC0

«Судом вынесено решение об удовлетворении просьбы об экстрадиции по обеим статьям обвинения. Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время», — сказали в посольстве.

На прошлой неделе российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. По делу первого болгарский суд принял решение об экстрадиции в США, защита намерена его обжаловать. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях. Россиян обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.