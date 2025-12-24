В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США

На прошлой неделе российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. По делу первого болгарский суд принял решение об экстрадиции в США, защита намерена его обжаловать. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях. Россиян обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.