Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз находится в процессе распада, так как некоторые решения, принимаемые в Брюсселе, не исполняются отдельными государствами — членами союза. Об этом он сообщил в интервью газете Magyar Nemzet.
По его словам, сегодня Европейский союз переживает кризис распада. Этот процесс совпадает с ростом имперских амбиций брюссельской бюрократии. Он отметил, что в Брюсселе принимаются решения, но не реализуются. Сначала одна страна начинает игнорировать их, затем две, а потом и три.
Орбан подчеркнул, что несмотря на стремление укрепить централизованное управление, лица, принимающие решения, постоянно вынуждены отступать.
Он добавил, что ЕС постоянно ограничивает суверенитет государств, но при этом не может эффективно использовать свои полномочия. По его мнению, в Брюсселе царит хаос. Орбан предупредил, что если не произойдёт быстрая и глубокая реорганизация, то распад достигнет такой стадии, когда возврата не будет.
Ранее Орбан указал, что западные санкции нанесли значительный ущерб европейской экономике, а не российской. Он отметил, что из-за этих мер цены на нефть и газ в Европе резко возросли, конкуренция рухнула, и экономики стран ЕС столкнулись с проблемами.