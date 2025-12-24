Орбан заявил об угрозе распада Евросоюза

Он добавил, что ЕС постоянно ограничивает суверенитет государств, но при этом не может эффективно использовать свои полномочия. По его мнению, в Брюсселе царит хаос. Орбан предупредил, что если не произойдёт быстрая и глубокая реорганизация, то распад достигнет такой стадии, когда возврата не будет.