Путину показали дуб, который он посадил 22 года назад в НМИЦ имени Бакулева

Глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ) имени А. Н. Бакулева Елена Голухова пригласила президента России Владимира Путина посетить медучреждение в 2026 году и посмотреть на дуб, который посадил глава государства 22 года назад.
В ходе церемонии Голухова передала президенту фотографию посаженного им дерева.
— 22 года назад вы были в нашем центре и вот это дерево посадили. (…) Это мечта всего нашего центра, чтобы вы будущий юбилейный год посетили и увидели по прежнему адресу новое развитие, как ваше дерево себя чувствует и как коллектив необыкновенно ценит все, что вы делаете, — цитирует Голухову РИА Новости.
Ранее Владимир Путин призвал ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса РФ. О том, как в стране выращивают и используют лес, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Варвара Засоба.
Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности выведения генно-модифицированных деревьев, которые будут выделяться ускоренным ростом, для выращивания лесных плантаций.