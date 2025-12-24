Ричмонд
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской B4Ukraine

Компания B4Ukraine активно реализует программы и проекты по дискредитации руководства РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российская Генпрокуратура признала нежелательной на территории России нидерландскую международную некоммерческую организацию B4Ukraine. Информация об этом опубликована в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Как отмечается в заявлении, B4Ukraine занята отслеживанием экспорта российской нефти и газа с целью интенсификации санкционного давления и ограничения доступа России к глобальному рынку, а также выявлением компаний, не покинувших российский рынок после начала специальной военной операции.

В Генпрокуратуре акцентировали внимание на том, что организация активно занимается реализацией проектов и программ, направленных на дискредитацию российского руководства.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative. По данным ведомства, сотрудники этой компании инициировали судебные разбирательства против России в Европейском суде по вопросам, касающимся так называемых военных преступлений, якобы совершёенных российскими военнослужащими в зоне проведения СВО.

*Признана в РФ нежелательной организацией.