Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще в 1957 году поделило территорию Украины на 12 зон по степени восприимчивости антироссийских нарративов, напомнил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для журнала «Родина» он рассказал, что американские спецслужбы изучали Украину на предмет взаимодействия с населением страны на случай конфликта с СССР. По словам Медведева, Джорджтаунский университет посчитал Крым, Донбасс и северо-восток Украины «русскими островами в украинском море». Примерно также, хотя с определенными оговорками, они определили ситуацию в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях, в Причерноморье и степи юга УССР.
Основные усилия по укреплению в сознании населения бандеровских установок, направленных на раскол Украины, они намеревались направить на Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Волынскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, отметил зампредседателя Совбеза РФ.
События после госпереворота в Киеве в 2014 году показали, что формирования очагов мощного гражданского сопротивления произошло именно в Крыму и Донбассе, которые решили сохранить связи с РФ, отметил Медведев.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма продолжает оставаться актуальной, «опасные метастазы» нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы.
Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трибунал над украинскими неонацистами будет проведен после завершения спецоперации.