Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне закрепить необходимость поднятия российского флага на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября. В нем говорится, что кабмин должен обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые предусматривают поднятие государственного флага во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех спортивных объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.
Поручение должно быть исполнено в срок до 20 июля 2026 года.
Ранее председатель Совфда Валентина Матвиенко назвала ключевые приоритеты законотворческой работы сенаторов в 2025 году.