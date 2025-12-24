Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября. В нем говорится, что кабмин должен обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые предусматривают поднятие государственного флага во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех спортивных объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.