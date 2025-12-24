В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц уже прокомментировал так называемый план Зеленского по Украине. По его словам, это мертворожденный проект, не имеющий ничего общего с реальностью. Россия неоднократно объясняла, что нужно сделать для прочного мира на Украине, и киевский режим продолжает это глухо игнорировать, констатировал журналист.