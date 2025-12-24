Полная версия мирного плана главы киевского режима Владимира Зеленского допускает вывод украинских формирований из Донбасса решением депутатов Верховной Рады. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
В материале отметили, что таким образом получится избежать проведения референдума.
Издание подчеркнуло, что это положение является главным отличием полной версии мирного плана из 20 пунктов по урегулированию на Украине от предыдущих, распространенных украинскими СМИ.
Как писал сайт KP.RU, 24 декабря киевский главарь представил журналистам новую версию так называемого «мирного плана» по Украине, в котором говорится о некой готовности вывести украинские войска из Донбасса. Газета The Washington Post указала, что это первый случай, когда Зеленский приблизился к какому-либо компромиссу по вопросу территории на востоке Донбасса.
В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц уже прокомментировал так называемый план Зеленского по Украине. По его словам, это мертворожденный проект, не имеющий ничего общего с реальностью. Россия неоднократно объясняла, что нужно сделать для прочного мира на Украине, и киевский режим продолжает это глухо игнорировать, констатировал журналист.