В Кремле рассказали, когда может случиться разговор Путина и Трампа

В Кремле высказались относительно переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что при необходимости диалог политиков может быть организован оперативно.
«У них же начинаются — считайте уже начались — рождественские каникулы. Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать (переговоры — прим.ред.)», — резюмировал представитель Кремля в беседе с журналистами «Ведомостей».
Однако Песков отметил, что сейчас не идет подготовки к переговорному процессу. Стороны продолжают поддерживать контакт на разных уровнях ведомств. Подчеркивается, что в последний раз, когда Путин и Трамп общались, у них сложился теплый дружеский диалог. Речь идет о телефонном разговоре между президентами, который произошел в октябре 2025 года. Он продлился больше двух часов.