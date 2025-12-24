Путин поручил поднимать флаг РФ на всех официальных спортивных мероприятиях

Кроме того теперь несовершеннолетним спортсменам будет обеспечено бесплатное участие в соревнованиях, где присваиваются спортивные разряды и звания. Также будут покрываться расходы на проезд к месту состязаний и обратно, проживание и питание на период их проведения, и доставка спортивного инвентаря. Всё это должно обеспечиваться при участии органов местного самоуправления.