Путин поручил поднимать флаг РФ на всех официальных спортивных мероприятиях

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: поднятие (установление) Государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности», — говорится в публикации.
Кроме того теперь несовершеннолетним спортсменам будет обеспечено бесплатное участие в соревнованиях, где присваиваются спортивные разряды и звания. Также будут покрываться расходы на проезд к месту состязаний и обратно, проживание и питание на период их проведения, и доставка спортивного инвентаря. Всё это должно обеспечиваться при участии органов местного самоуправления.
Ещё одна инициатива — добавить в нормативы ГТО тест по управлению дронами. Также будут признаны почётные спортивные звания, выданные в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях. Помимо этого во всех регионах будут организовываться соревнования «Школьная лига» по популярным видам спорта.
Ранее Владимир Путин провёл в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград деятелям культуры, науки, образования и других сфер. Высшую награду — орден Андрея Первозванного — получил режиссёр Никита Михалков. Ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней вручили певцу Юрию Антонову, ректору МГИМО Анатолию Торкунову, телеведущему Владимиру Соловьёву, дипломату Марии Захаровой и пианисту Денису Мацуеву. Также были награждены глава Роспотребнадзора Анна Попова и певец Ильдар Абдразаков. Президент отметил, что все они внесли значительный вклад в развитие России.
