Пушков: санкции США против ЕС свидетельствуют об углублении конфликта

«Санкциями против бывших еврочиновников администрация Трампа показала, что шутить не намерена. Спор между США и Европой о том, какие оценки можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, — это, по сути, спор о ценностях», — написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.