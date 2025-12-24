Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: санкции США против ЕС свидетельствуют об углублении конфликта

Размежевание между Трампом и европейцами будет углубляться, считает сенатор.

Источник: Аргументы и факты

«Спор» между ЕС и США в ближайшее время не прекратится, а размежевание между американским президентом Дональдом Трампом и европейцами станет еще глубже, считает сенатор Алексей Пушков.

«Санкциями против бывших еврочиновников администрация Трампа показала, что шутить не намерена. Спор между США и Европой о том, какие оценки можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, — это, по сути, спор о ценностях», — написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание попытку лидера Франции Эмануэля Макрона защитить одного из авторов закона ЕС о цифровых услугах Тьерри Бретон Бретона, который таким образом выразил мнение всей либеральной элиты Европейского союза.

По мнению Пушкова, это говорит о том, что «спор продолжится, а размежевание между Трампом и европейцами будет углубляться».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что пяти европейским активистам запрещен въезд в страну за попытки цензурировать американских деятелей интернет-платформы. Замглавы Госдепа Сара Роджерс уточнила, что в их числе оказался Тьерри Бретон, глава британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, руководители немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон и глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше