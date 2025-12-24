Пушков: санкции США против ЕС свидетельствуют об углублении конфликта

«Спор» между ЕС и США в ближайшее время не прекратится, а размежевание между американским президентом Дональдом Трампом и европейцами станет еще глубже, считает сенатор Алексей Пушков.
«Санкциями против бывших еврочиновников администрация Трампа показала, что шутить не намерена. Спор между США и Европой о том, какие оценки можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, — это, по сути, спор о ценностях», — написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Сенатор обратил внимание попытку лидера Франции Эмануэля Макрона защитить одного из авторов закона ЕС о цифровых услугах Тьерри Бретон Бретона, который таким образом выразил мнение всей либеральной элиты Европейского союза.
По мнению Пушкова, это говорит о том, что «спор продолжится, а размежевание между Трампом и европейцами будет углубляться».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что пяти европейским активистам запрещен въезд в страну за попытки цензурировать американских деятелей интернет-платформы. Замглавы Госдепа Сара Роджерс уточнила, что в их числе оказался Тьерри Бретон, глава британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, руководители немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон и глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.