Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией и допустил отвод войск из Донбасса

Согласно расширенной версии документа, решение о выводе войск может быть принято Верховной Радой Украины, что позволит избежать проведения референдума на этих территориях. После этого там предполагается создать «свободную экономическую зону».
Однако, как отмечают журналисты, формулировки в плане остаются крайне расплывчатыми. Непонятно, когда именно должен произойти вывод войск, какие именно «международные силы» будут размещены на линии фронта и кто будет контролировать демилитаризованную зону в будущем. Также остаётся вопрос, является ли этот документ позицией Киева или уже согласован с США.
Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает широкий спектр тем, включая вопросы безопасности и территориальной целостности, а также экономические и гуманитарные аспекты. Основными пунктами плана являются гарантии суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.
