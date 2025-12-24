Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией и допустил отвод войск из Донбасса

Однако, как отмечают журналисты, формулировки в плане остаются крайне расплывчатыми. Непонятно, когда именно должен произойти вывод войск, какие именно «международные силы» будут размещены на линии фронта и кто будет контролировать демилитаризованную зону в будущем. Также остаётся вопрос, является ли этот документ позицией Киева или уже согласован с США.