Путин подарил предновогоднее настроение 40 заслуженным россиянам

Президент Владимир Путин вручил государственные награды в преддверии Нового года.
На фоне сложных переговоров по Украине, которые только-только завершились в теплом Майами, в морозной предновогодней Москве президент Владимир Путин собрал почти полсотни известных хорошо и не очень россиян. Госнаграды нашли своих обладателей — людей, которые своим умом, своими руками, своим творчеством и своим словом защищали интересы страны. Каждый — на своем поприще. Никита Михалков, Владимир Соловьев, Мария Захарова, Сергей Когогин — это небольшая часть из внушительного списка.
Участников церемонии награждения, а их сегодня было более 40 человек, к Сенатскому дворцу Кремля привезли на двух больших автобусах. Здесь, в Екатерининском зале их уже ждали высокие награды, вручить которые должен был сам президент Путин.
Режиссер Никита Михалков сегодня был задумчив.
За своим орденом «За доблестный труд» в Москву из Перми приехал оператор технологических установок «Лукойла» Дмитрий Рудаков. «Это значимое для меня, конечно, событие. Государственные награды у нас редко бывают. Очень волнуюсь, — поделился Рудаков с собкором URA.RU. — Когда мне позвонили из Администрации президента и сказали, что нужно приехать в Москву, что награждать будет лично Путин, я не поверил. А на утро то же самое сказали на заводе. И это была не шутка».
Дмитрий Рудаков — из трудяг. Он сам говорит, что просто «38 лет ходил на работу и работал», вот за это и получил свой орден.
А если без шуток, он понимает, что его награда — это награда всего коллектива, всей бригады, всего предприятия. «С молодежью делимся своими секретами. Вообще ничего не скрываю. Говорю даже: если хочет что-то узнать, что-то забыл, звони в любое время дня и ночи. Молодого человека нужно научить всему: нам ведь вместе работать в одной бригаде, и я должен быть в нем уверен, в своем напарнике», — рассказал Рудаков.
Золотые звезды Путин вручил сегодня сразу семерым удостоенным звания «Герой труда». И в этом списке не только топ-менеджеры крупнейших компаний (такие, как директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, президент «Транснефти» Николай Токарев), руководители крупных учреждений президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков), но и не обремененные должностями и статусами аппаратчик-гидрометаллург «Норильского никеля» Александр Хохлачев и токарь Чепецкого механического завода Андрей Караваев.
Звезды Героя труда сегодня получили люди самых разных профессий и статуса.
Атомщик Виктор Игнатов рассказал URA.RU, что для него в течение всей жизни главным было — «четко выполнять свои обязанности». «Для чего мы все живем? Для того, чтобы жизнь была лучше. И это мы ее должны делать такой. Производство улучшать с каждым днем. Просто любить свою работу и совершенствоваться самому», — поделился Виктор Игоревич, для которого сегодняшняя Золотая звезда стала первой наградой в жизни, полученной из рук президента.
Высшую награду страны — Орден святого Андрея Первозванного — Путин вручил главе российского союза кинематографистов Никите Михалкову. В разговоре с собкором URA.RU именитый режиссер, на груди которого уже сверкает Золотая звезда Героя труда, о своем личном секрете успеха сказал словами классика, Льва Толстого: «Делай, что должен. Пусть будет, что будет». По словам Михалкова, главный его двигатель по жизни и к высшим наградам государства — это «трудолюбие и терпение».
Из рук президента свои ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней получили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, гендиректор Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, артист Евгений Князев, ведущий Владимир Соловьев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пианист Денис Мацуев.
Для официального представителя МИД РФ Марии Захаровой орден стал настоящим подарком на день рождения.
Вошедшего в Екатерининский зал Путина встречали стоя. «Вручение государственных наград в Кремле в преддверии Нового года всегда проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить, что впереди — большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все эти ожидания обязательно сбудутся. Залогом тому — созидательная сила российского общества», — обратился он к присутствующим.
По словам Путина, в зале собрались настоящие «творцы» — люди, которые творят — каждый в своей сфере: на производстве, в искусстве, в спорте. "Без творческого подхода добиться таких результатов, которых добиваетесь вы, невозможно.
Вы — творцы. Это значит, что и в вас есть искра божья. Эта искра очень ярко светится. Уверен, она будет светить вам и дальше", — сказал он.
У каждого из награжденных свой секрет успеха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с трибуны сказала, что работает для своего Отечества и ради него, и все свои достижения посвящает стране. Для обладателя Ордена Почета режиссера Игоря Угольникова, что секрет успеха — в искренности. «Только искренность важна: когда что-либо делаешь, нужно делать по-настоящему, с душой. Что бы ты ни делал, твоя искренность всегда победит, и успех всегда будет», — рассказал Угольников URA.RU.
Екатеринбурженку Ольгу Новикову, вручая орден Дружбы, президент предупредил: нужно быть осторожной — можно уколоться.
Среди сегодняшних награжденных была еще и монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов екатеринбургского комбината «Электрохимприбор» Ольга Новикова. Ей на грудь Путин прицепил Орден Дружбы. Они успели обменяться даже парой фраз. После окончания церемонии Новикова сказала URA.RU, что президент заботливо предупредил: «Осторожно, не уколитесь».
Эмоции Ольгу Валериевну, конечно, переполняли. «Это непередаваемо, конечно. Здесь столько заслуженных людей, как по телевизору, и тут — я», — рассказывала с волнением Новикова URA.RU.
Но волнение было не только у простых работяг, которых сегодня, может быть, вообще впервые покажут по телевизору, по всем федеральным каналам, но и у тех, кто мелькает там едва ли не каждый день.
К трибуне с ответным словом сегодня подошли не многие. Глава Центра им. Пирогова Олег Карпов обратился к Путину со словами, которые часто говорят в стенах Екатерининского и Георгиевского залов Кремля, где обычно и проходят награждения: «Берегите себя. Ваше здоровье — это не только ваше. Это здоровье всей страны».