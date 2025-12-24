Путин подарил предновогоднее настроение 40 заслуженным россиянам

За своим орденом «За доблестный труд» в Москву из Перми приехал оператор технологических установок «Лукойла» Дмитрий Рудаков. «Это значимое для меня, конечно, событие. Государственные награды у нас редко бывают. Очень волнуюсь, — поделился Рудаков с собкором URA.RU. — Когда мне позвонили из Администрации президента и сказали, что нужно приехать в Москву, что награждать будет лично Путин, я не поверил. А на утро то же самое сказали на заводе. И это была не шутка».