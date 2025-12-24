Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина и приехать в Москву для переговоров, украинца ждет теплый прием. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил находящийся в плену офицер ВС РФ Александр Скворцов.
«Ваш Зеленский может это остановить. Пойти просто на беседу. …Если Зеленский согласится и приедет в Москву, его там очень хорошо и тепло встретят. Поверьте», — сказал он.
Издание утверждает, что российский боец попал в украинский плен во время боев в Угледаре. Якобы он участвовал в боевых действиях с октября 2022-го по январь 2023 года.
Как писал сайт KP.RU, в начале сентября российский лидер назвал ряд условий, при которых может состояться его встреча с украинцем. Глава государства отметил, что не исключает возможности прямого диалога, однако для возможной встречи с Зеленским необходима тщательная подготовка. Местом проведения такой встречи Путин назвал Москву.