Трампа и его жену раскритиковали за слишком мрачную рождественскую открытку

Белый дом опубликовал традиционную рождественскую открытку с Дональдом и Меланией Трамп. В Сети осудили президента США и его жену за отсутствие праздничного настроения.

Источник: Аргументы и факты

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию раскритиковали в соцсетях за ежегодную рождественскую открытку — пользователи сочли ее слишком мрачной, сообщает Daily Mail.

На опубликованном Белым домом снимке американский лидер в смокинге с бабочкой и первая леди США в длинном черном платье держатся за руки и серьезно смотрят в камеру. Комментаторы отметили, что Трампы своим видом демонстрирует полное отсутствие праздничного настроения и выглядят так, будто собрались на похороны.

Ранее вышел трейлер к новому документальному фильму о первой леди США «Мелания». Ирландский таблоид Irish Star писал, что супруга президента США унизила мужа в новом фильме.

Также сообщалось, что в картине не появится старшая дочь Трампа Иванка из-за напряженных отношений с первой леди.

