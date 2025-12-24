Трампа и его жену раскритиковали за слишком мрачную рождественскую открытку

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию раскритиковали в соцсетях за ежегодную рождественскую открытку — пользователи сочли ее слишком мрачной, сообщает Daily Mail.
На опубликованном Белым домом снимке американский лидер в смокинге с бабочкой и первая леди США в длинном черном платье держатся за руки и серьезно смотрят в камеру. Комментаторы отметили, что Трампы своим видом демонстрирует полное отсутствие праздничного настроения и выглядят так, будто собрались на похороны.
Ранее вышел трейлер к новому документальному фильму о первой леди США «Мелания». Ирландский таблоид Irish Star писал, что супруга президента США унизила мужа в новом фильме.
Также сообщалось, что в картине не появится старшая дочь Трампа Иванка из-за напряженных отношений с первой леди.