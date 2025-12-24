Трампа и его жену раскритиковали за слишком мрачную рождественскую открытку

На опубликованном Белым домом снимке американский лидер в смокинге с бабочкой и первая леди США в длинном черном платье держатся за руки и серьезно смотрят в камеру. Комментаторы отметили, что Трампы своим видом демонстрирует полное отсутствие праздничного настроения и выглядят так, будто собрались на похороны.