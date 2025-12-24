Washington Post: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса

По данным ряда СМИ, в среду Зеленский представил проект плана. Документ предусматривает отказ Украины от вывода войск из российских регионов, при этом Российской Федерации предлагается покинуть Днепропетровскую и Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Киев планирует совместно с США контролировать Запорожскую АЭС без участия России. В проекте не содержатся положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.