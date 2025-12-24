Владимир Зеленский готов вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса для организации демилитаризованной зоны. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на проект плана Киева по урегулированию конфликта.
По данным ряда СМИ, в среду Зеленский представил проект плана. Документ предусматривает отказ Украины от вывода войск из российских регионов, при этом Российской Федерации предлагается покинуть Днепропетровскую и Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Киев планирует совместно с США контролировать Запорожскую АЭС без участия России. В проекте не содержатся положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
В публикации Washington Post отмечается, что проект предполагает готовность Зеленского вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны.
С 23 по 27 сентября 2022 года, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ. По официальным данным, за вхождение в состав России высказались 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% — в ЛНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,11% — в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о принятии этих регионов в состав Российской Федерации.