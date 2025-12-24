Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров

РБК обратился к пресс-секретарю президента с просьбой прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось о планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — сказал РБК Песков.