Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров

Российская сторона продолжает исходить из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

РБК обратился к пресс-секретарю президента с просьбой прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось о планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — сказал РБК Песков.

В Кремле и ранее подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме». В частности, так Песков объяснял отказ комментировать детали встречи Владимира Путина с американскими представителями, которая состоялась в Кремле 2 декабря.

