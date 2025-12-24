Мария Захарова подарила Владимиру Путину эссе на двух страницах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подарила президенту России Владимиру Путину эссе. Глава государства поблагодарил за это.
После официальной церемонии вручения госнаград в Кремле глава государства в ходе неформального общения за бокалом шампанского с награжденными поздравил Захарову с днем рождения и подарил ей шкатулку.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что тоже хочет вручить ему подарок.
«Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович (Соловьев — прим. ред.) мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте… Эссе на две страницы», — сказала дипломат.
Российский лидер поблагодарил Захарову, заметив, мол, кто же от подарков отказывается.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин преподнес Марии Захаровой в честь ее юбилея шкатулку с Георгием Победоносцем.
В среду в президент России также вручил госнаграду официальному представителю МИД РФ. Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.