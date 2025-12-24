Ричмонд
Мария Захарова подарила Владимиру Путину эссе на двух страницах

Ранее президент РФ преподнес представителю МИД шкатулку.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подарила президенту России Владимиру Путину эссе. Глава государства поблагодарил за это.

После официальной церемонии вручения госнаград в Кремле глава государства в ходе неформального общения за бокалом шампанского с награжденными поздравил Захарову с днем рождения и подарил ей шкатулку.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что тоже хочет вручить ему подарок.

«Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович (Соловьев — прим. ред.) мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте… Эссе на две страницы», — сказала дипломат.

Российский лидер поблагодарил Захарову, заметив, мол, кто же от подарков отказывается.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин преподнес Марии Захаровой в честь ее юбилея шкатулку с Георгием Победоносцем.

В среду в президент России также вручил госнаграду официальному представителю МИД РФ. Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

