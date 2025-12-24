Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физкультуры.
В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта отмечается, что это поручение должно быть исполнено в срок до 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Глава государства также поручил на законодательном уровне закрепить необходимость поднятия государственного флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.