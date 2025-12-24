В Госдуме высказались о возможности ограничить использование VPN: что сказали

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил об отсутствии планов на ограничение использования VPN в 2026 году на территории Российской Федерации.
«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — сказал Боярский.
Депутат отметил, что VPN — это инструмент обхода блокировок, которые, в свою очередь, бывают правильными и реализуются государством в соответствии с законом. Но существуют и блокировки «недружественные», связанные с санкциями. И их нужно как-то обходить.
Боярский призвал депопуляризовывать использование VPN и объяснять, какие угрозы ждут пользователя от его работы.
Ранее KP.RU писал, что Государственная дума одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций за распространение информации, содержащей признаки экстремизма, а также за рекламу VPN-сервисов.