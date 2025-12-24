«Белым-бело под носом Зеленского»: самые яркие цитаты Марии Захаровой

Мария Захарова празднует 50 лет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова празднует юбилей — 50 лет. За свою долгую работу в министерстве она не раз очень ярко и дипломатично высказывала позицию России в вопросах конфликта на Украине, заявлений и позиций Запада и других. Самые яркие цитаты Марии Захаровой — в материале URA.RU.
«Раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее».
Мария Захарова пошутила над заявлением президента Франции Эммануэля Макрона после открытия Олимпиады 2024 года в Париже. Тогда он сказал, что Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо».
«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — пошутила Захарова.
«Побежали за паспортами Израиля, наспех крестясь».
Захарова цитатой могла отсылать к Галкину (признан иноагентом на территории РФ).
После начала специальной военной операции немалое количество российских звезд решили покинуть страну. Так, например, комик Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) получил паспорт Израиля, куда и переехал. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ.
«Побежали сейчас за паспортами Израиля, наспех крестясь, обрезаясь и доставая из архивов бумаги о предках», — прокомментировала ситуацию Захарова в декабре 2022 года.
«Не знала, что Пушкин был коммунистом».
С 2014 года на Украине была введена такая государственная политика, как декоммунизация. Тогда жители Украины снесли памятник поэту Александру Пушкину, который жил в начале 19 века, что было задолго до коммунизма. Это удивило Марию Захарову.
«Декоммунизация на остатках Украины идет полным ходом. Снесли бюст Пушкина. Не знала, что Александр Сергеевич был коммунистом», — рассказала Мария Захарова в сентябре 2022 года.
«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма».
Захарова отреагировала на признание России Европарламентом «государством-спонсором терроризма».
Европарламент в ноябре 2022 года признал Россию «государством-спонсором терроризма». Это событие не прошло мимо российских дипломатов и, в частности, Марии Захаровой, которая предложила в ответ признать Европарламент — спонсором идиотизма.
«Европарламент принял резолюцию о признании России “спонсором терроризма”. Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — сказала Захарова.
«Мы не верили, что существуют кентавры».
В Шотландии трансгендерам (относятся к ЛГБТ, признанной в России экстремистской и запрещенной организацией) предоставили возможность требовать, чтобы осмотр различных частей их тела проводили полицейские разного пола. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту инициативу в ироничной форме, сравнив шотландских трансгендеров с кентаврами.
«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова. Сделала она это в своем telegram-канале.
«Дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину».
Диверсия на «Северных потоках» произошла в 2022 году.
В сентябре 2022 года произошла диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». После этой ситуации начались расследования со стороны Европы. Россия неоднократно предлагала оказать помощь, но получала отказ. Мария Захарова скептически отнеслась к расследованиям и высказала свое предположение касаемо их итогов.
«Не удивлюсь, если в результате якобы “расследования” западники и их газетенки установят, что трубопроводы “Северных потоков” уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», — пошутила Мария Захарова.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли».
Бывший глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала «осадить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «вызвать» на разговор президента РФ Владимира Путина. Это громкое заявление не осталось без яркого ответа официального представителя МИД РФ.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — заявила Захарова. Произошло это в 2022 году.
«У тебя выборы на носу, под которым белым-бело».
Захарова призвала Зеленского перестать употреблять запрещенные вещества.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что «Путиных много». Он рассуждал, что один якобы разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий делает «что-то другое». Захарова не оставила эти слова без комментариев и призвала перестать украинского президента употреблять запрещенные вещества.
«Надо было договорить: “А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: “Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело”, — написала Захарова в социальных сетях. Такая цитата была опубликована в декабре.
Также она прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил Зеленского за то, что тот якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». Комментарий она дала в ноябре.
«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала Захарова.
«Крым встал и ушел».
После присоединения Крыма в 2014 году Запад обвинял Россию в том, что та якобы забрала полуостров, несмотря на то, что большая часть Республики, согласно проведенному референдуму, проголосовали за вхождение в состав РФ. Мария Захарова прокомментировала критику со стороны Запада.
«Многие европейцы не понимают, что это не Россия забрала Крым, это Крым сам “встал и ушел”: так уходит пасынок или падчерица из семьи, где они никогда не были любимы. Генетический код крымчан прошел колоссальное испытание самодурством украинских властей», — заявила Захарова в 2016 году в интервью радио Sputnik Polska.
«Ждем, когда проснется король Карл III».
Байден сказал, что в Великобритании нет демократии.
Экс-президент США Джо Байден высказался о том, что в странах с демократическим устройством «нет королей». Представитель МИД РФ вспомнила про Великобританию и короля Карла III, который узнает от Байдена, что в Британии нет демократии.
«Кто-то разбудил Байдена и тот заявил дословно: “При демократии нет королей”. Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия», — заявила Захарова в ноябре 2025 года.
«Нагоняи сверхдипломатичные».
Во время одного из интервью Мария Захарова рассказала, что Сергей Лавров и «недипломатично» — оксюморон (сочетание слов с противоположным значением). Произошло это в 2017 году в эфире телеканала «Мир».
«Понимаете, это какой-то оксюморон — чтобы Сергей Викторович и “недипломатично”. Так не бывает. Поэтому у нас и нагоняи сверхдипломатичные», — поделилась Захарова.
Дипломатия и ВКС России.
Бывший глава МИД Италии Паоло Джентилони назвал чудом месячное соблюдение перемирия в Сирии. Захарова предположила, что этому поспособствовали ВКС России и дипломатия.
«Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!» — сказала Захарова. Сделала он это в марте 2016 года.