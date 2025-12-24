«В закрытом режиме»: Кремль поставил точку в вопросе переговоров по Украине

Ранее в Кремле уже подчеркивали, что не намерены обсуждать через СМИ ни общие темы урегулирования, ни отдельные пункты, включая идею отправки на Украину военного контингента ЕС. Тогда Песков напоминал, что появление иностранных войск на украинской территории Россия расценивает как прямое вовлечение этих стран в конфликт, а любые параметры мирного процесса, включая формат международного присутствия, могут обсуждаться только в рамках закрытых переговоров.