«В закрытом режиме»: Кремль поставил точку в вопросе переговоров по Украине

Обсуждения мирного плана по Украине должны вестись в закрытом режиме, подчеркнул Песков.
Российская сторона по-прежнему выступает против публичного обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию Bloomberg о якобы планах Москвы якобы добиваться корректировки подготовленного США и Украиной мирного плана из 20 пунктов.
«Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — сказал РБК Песков. По словам пресс-секретаря, обсуждение любых инициатив по Украине в открытом формате, через СМИ, противоречит подходу Кремля к возможным переговорам.
Ранее в Кремле уже подчеркивали, что не намерены обсуждать через СМИ ни общие темы урегулирования, ни отдельные пункты, включая идею отправки на Украину военного контингента ЕС. Тогда Песков напоминал, что появление иностранных войск на украинской территории Россия расценивает как прямое вовлечение этих стран в конфликт, а любые параметры мирного процесса, включая формат международного присутствия, могут обсуждаться только в рамках закрытых переговоров.