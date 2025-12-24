The National Interest: армия Финляндии вооружается, готовясь к войне с Россией

«Так называемая Зимняя война 1939−1940 годов началась с финского обстрела приграничной заставы около деревни Майнила, и мы на него ответили. Однако потом было велено считать, что, мол, никакого обстрела не было. При этом недавно я изучал результаты современных исследований этого вопроса, которые проводились на основании множества рассекреченных в постсоветское время материалов, и в них говорится о том, что несколько обстрелов этой заставы действительно произошло.

