Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине

Российский президент Владимир Путин согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. «Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России», — сказал он. В сентябре российский лидер говорил, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны для России и Украины. При этом Москва настаивает, чтобы Киев отказался от стремления стать членом НАТО.