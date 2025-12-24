США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантов

Как отмечается в публикации, внутренние документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) свидетельствуют о том, что власти США намерены привлечь подрядчиков к «реконструкции промышленных складов». Планируется, что их переоборудуют в центры, где будут «единовременно содержать более 80 тыс. задержанных мигрантов» перед депортацией. Как ожидается, для этих целей выберут большие склады, расположенные рядом с ключевыми транспортными узлами в штатах Вирджиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури.