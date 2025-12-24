США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтонская администрация планирует перестроить здания промышленных складов в ряде штатов под центры содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post (WP).
Как отмечается в публикации, внутренние документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) свидетельствуют о том, что власти США намерены привлечь подрядчиков к «реконструкции промышленных складов». Планируется, что их переоборудуют в центры, где будут «единовременно содержать более 80 тыс. задержанных мигрантов» перед депортацией. Как ожидается, для этих целей выберут большие склады, расположенные рядом с ключевыми транспортными узлами в штатах Вирджиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури.
По информации WP, предполагается, что будут созданы семь крупных центров, где будут содержать по 5−10 тыс. мигрантов, а также 16 центров меньшего размера. Они будут рассчитаны максимум на 1,5 тыс. человек. В публикации уточняется, что данные планы не являются окончательными и могут быть изменены.
В Министерстве внутренней безопасности США, в структуру которого входит Служба иммиграционного и таможенного контроля, данный план также пока не подтвердили.
В материале отмечается, что переоборудование складов для содержания такого числа людей может быть затруднительно. В таких зданиях, в частности, обычно нет подходящих для этого систем вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. -0-