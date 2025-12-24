Глава госдепа Рубио заявил, что США ждут новые вызовы в 2026 году

В наступающем году США ожидают новые вызовы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«2026-й принесет новые вызовы», — сказал глава госдепа на видео, размещенном Белым домом в соцсети Х.
Кроме того, Рубио еще раз перечислил все достижения президента США Дональда Трампа за этот год: 8 разрешенных конфликтов, отъезд нелегальных мигрантов из страны, борьба с наркокартелями и увеличение странами НАТО расходов на оборону до 5% от их ВВП.
Как писал сайт KP.RU, ранее Рубио заявил, что США не считают украинский конфликт своим. Он при этом заверил, что в мире есть только одна страна, которая действительно способна вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этого конфликта. Это, как считает чиновник, США.