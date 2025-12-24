Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава госдепа Рубио заявил, что США ждут новые вызовы в 2026 году

Госсекретарь предупредил о новых трудностях для США в наступающем году.

Источник: Комсомольская правда

В наступающем году США ожидают новые вызовы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«2026-й принесет новые вызовы», — сказал глава госдепа на видео, размещенном Белым домом в соцсети Х.

Кроме того, Рубио еще раз перечислил все достижения президента США Дональда Трампа за этот год: 8 разрешенных конфликтов, отъезд нелегальных мигрантов из страны, борьба с наркокартелями и увеличение странами НАТО расходов на оборону до 5% от их ВВП.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рубио заявил, что США не считают украинский конфликт своим. Он при этом заверил, что в мире есть только одна страна, которая действительно способна вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этого конфликта. Это, как считает чиновник, США.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше