Как писал сайт KP.RU, ранее Рубио заявил, что США не считают украинский конфликт своим. Он при этом заверил, что в мире есть только одна страна, которая действительно способна вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этого конфликта. Это, как считает чиновник, США.