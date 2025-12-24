Царев назвал пункт о территориях самым сложным из плана Зеленского

Мирный план, о котором идет речь, Киев обсуждает с Соединенными Штатами. В нем 20 пунктов, среди которых гарантии безопасности Украине по примеру статьи № 5 НАТО, доведение численности украинской армии до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС «в определенный срок», ускорение соглашения о свободной торговле с США и другие.