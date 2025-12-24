Царев назвал пункт о территориях самым сложным из плана Зеленского

Самым сложным для обсуждения является пункт мирного плана Владимира Зеленского о территориях, глава киевского режима не готов идти на уступки, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Мирный план, о котором идет речь, Киев обсуждает с Соединенными Штатами. В нем 20 пунктов, среди которых гарантии безопасности Украине по примеру статьи № 5 НАТО, доведение численности украинской армии до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС «в определенный срок», ускорение соглашения о свободной торговле с США и другие.
Самым нереалистичным и сложным, по словам Царева, является пункт о территориях.
«Пункт о территориях самый сложный. Один из вариантов: Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях вводится правило: “стоим там, где стоим”. Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, а США предлагают компромисс — свободную экономическую зону», — пояснил экс-нардеп.
Царев подчеркнул, что Россия никогда не согласится на план Зеленского, поскольку многие его пункты являются невозможными или даже «хамскими».
Так, бывший депутат Рады раскритиковал пункт плана Зеленского о Запорожской АЭС.