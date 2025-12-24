Ричмонд
Царев назвал пункт о территориях самым сложным из плана Зеленского

Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами. Экс-нардеп Царев объяснил, почему план нереалистичен.

Источник: Аргументы и факты

Самым сложным для обсуждения является пункт мирного плана Владимира Зеленского о территориях, глава киевского режима не готов идти на уступки, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Мирный план, о котором идет речь, Киев обсуждает с Соединенными Штатами. В нем 20 пунктов, среди которых гарантии безопасности Украине по примеру статьи № 5 НАТО, доведение численности украинской армии до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС «в определенный срок», ускорение соглашения о свободной торговле с США и другие.

Самым нереалистичным и сложным, по словам Царева, является пункт о территориях.

«Пункт о территориях самый сложный. Один из вариантов: Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях вводится правило: “стоим там, где стоим”. Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, а США предлагают компромисс — свободную экономическую зону», — пояснил экс-нардеп.

Царев подчеркнул, что Россия никогда не согласится на план Зеленского, поскольку многие его пункты являются невозможными или даже «хамскими».

Так, бывший депутат Рады раскритиковал пункт плана Зеленского о Запорожской АЭС.

Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
