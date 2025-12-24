Ричмонд
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска

NYT: отступление ВСУ из Северска сильно ухудшило переговорную позицию Киева.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ухудшило переговорную позицию Украины, пишет The New York Times.

«Город Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией», — говорится в материале.

Издание отмечает, что наступление российских бойцов в этом районе только усиливается, а с ним и давление на украинских боевиков. По словам автора статьи, отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение Россией Славянска и Краматорска.

Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. Спустя почти две неделю Генштаб ВСУ признал потерю города.

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Он имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

