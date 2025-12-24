Народный фронт показал Life.ru, как создаются легендарные танки-мангалы

Видео © Предоставлено Life.ru.
По информации, предоставленной Life.ru пресс-службой «Народного фронта», такие «ёжики» уже несут службу на Краснолиманском направлении в составе 31-го мотострелкового полка имени Башкортостана. Конструкция представляет собой решётку из металлических прутьев, которая монтируется на корпус и башню танка. Её основная задача — создать физическое препятствие для атакующих FPV-дронов, что значительно повышает шансы экипажа и машины на выживание.
Процесс подготовки одного танка является трудоёмким. Помимо изготовления и сварки самого «мангала» специалисты параллельно устанавливают на бронетехнику дополнительные модули динамической защиты. На весь комплекс работ уходит около семи дней. Такими темпами бригаде удаётся полностью подготовить и усилить до четырёх единиц техники в месяц. В условиях, где каждая атака дрона может стать фатальной, такая на первый взгляд простая доработка зачастую становится для экипажа жизненно необходимой.
Ранее Минобороны России опубликовало видео с подробностями новой тактики борьбы с вражескими дронами. На кадрах показано, как российский БПЛА с помощью специального сбрасываемого устройства «Верёвка» нейтрализует квадрокоптер ВСУ.
