Стармер признал, что британцы страдают от роста цен

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что британцы столкнулись с ростом стоимости жизни. Об этом он заявил в видеообращении, распространенном в социальной сети X в канун отмечаемого протестантами и католиками Рождества, информирует ТАСС.
«Я знаю, что многие в Великобритании страдают от роста стоимости жизни. Помочь им — моя приоритетная задача, — сказал Стармер. — Обзвоните соседей. Узнайте, как дела у друга или у родственника, о котором у вас давно нет вестей. Протяните руку. Это может много значить для них. Рождество — это именно про это».
Ранее британские власти связывали конфликт в Украине и реакции на них западных стран с повышением стоимости жизни в Великобритании. В частности, резко подорожало электричество, продукты питания, инфляция достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.
Согласно данным опроса компании YouGov, как минимум 33% британцев выразили обеспокоенность по поводу того, что рождественская пора и связанные с ней расходы могут негативно сказаться на их финансовом положении. В материале издания Daily Mail говорится, что нынешнее Рождество может оказаться для британцев рекордно дорогим в ситуации, когда цены выросли на все — от подарков и традиционной индейки, сыров и вина до живой елки и украшений для нее. -0-