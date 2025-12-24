Стармер признал, что британцы страдают от роста цен

Согласно данным опроса компании YouGov, как минимум 33% британцев выразили обеспокоенность по поводу того, что рождественская пора и связанные с ней расходы могут негативно сказаться на их финансовом положении. В материале издания Daily Mail говорится, что нынешнее Рождество может оказаться для британцев рекордно дорогим в ситуации, когда цены выросли на все — от подарков и традиционной индейки, сыров и вина до живой елки и украшений для нее. -0-