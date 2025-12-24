Кабмин Украины отстранил от работы главу госслужбы по лекарствам Исаенко

Украинский кабмин отстранил от работы главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко и начал в отношении него дисциплинарное производство. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на распоряжение правительства.
«Начать дисциплинарное производство по председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Исаенко Роману Николаевичу», — говорится в документе.
Из распоряжения следует, что Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы должна провести дисциплинарное производство в отношении Исаенко до 27 января 2026 года.
В ноябре в головном офисе учреждения и в кабинете Исаенко проводили обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как писал сайт KP.RU, в апреле украинский кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности замминистра обороны. Нардеп Марьяна Безуглая прокомментировала эту ситуацию, намекнув, что за Гаврилюком тянется шлейф от скандала с закупками для ВСУ и коррупцией.