Кабмин Украины отстранил от работы главу госслужбы по лекарствам Исаенко

Украинский кабмин отстранил от работы главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко и начал в отношении него дисциплинарное производство. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на распоряжение правительства.