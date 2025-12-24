Ричмонд
Захарова подарила Путину небольшое эссе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечающая сегодня 50-летие, вручила президенту России Владимиру Путину небольшое эссе.

Источник: Life.ru

Захарова подарила Владимиру Путину небольшое эссе в свой юбилей. Видео © Telegram / «Вы слушали маяк».

«А можно я вам тоже подарок? Может быть вы улыбнетесь», — обратилась Захарова к Путину, протягивая ему конверт с рукописной надписью «В. В. Путину (лично)».

Это произошло после церемонии награждения в Кремле во время неформального общения. Как пояснила дипломат журналистам, в конверте находится «небольшое эссе про то, что стоит за орденами».

Ранее президент России Владимир Путин в День работника Министерства иностранных дел подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Георгия Победоносца и поздравил Захарову с её юбилеем, опубликовав обращение в её Telegram-канале. В нём глава государства отметил её широкий кругозор, серьёзный подход к делу и умение вести яркую полемику.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

