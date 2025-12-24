Захарова подарила Путину небольшое эссе

Захарова подарила Владимиру Путину небольшое эссе в свой юбилей. Видео © Telegram / «Вы слушали маяк».
«А можно я вам тоже подарок? Может быть вы улыбнетесь», — обратилась Захарова к Путину, протягивая ему конверт с рукописной надписью «В. В. Путину (лично)».
Это произошло после церемонии награждения в Кремле во время неформального общения. Как пояснила дипломат журналистам, в конверте находится «небольшое эссе про то, что стоит за орденами».
Ранее президент России Владимир Путин в День работника Министерства иностранных дел подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Георгия Победоносца и поздравил Захарову с её юбилеем, опубликовав обращение в её Telegram-канале. В нём глава государства отметил её широкий кругозор, серьёзный подход к делу и умение вести яркую полемику.
