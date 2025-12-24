Захарова подарила Путину небольшое эссе

Ранее президент России Владимир Путин в День работника Министерства иностранных дел подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Георгия Победоносца и поздравил Захарову с её юбилеем, опубликовав обращение в её Telegram-канале. В нём глава государства отметил её широкий кругозор, серьёзный подход к делу и умение вести яркую полемику.