Уитакер: США согласовали с Киевом тему безопасности, остался вопрос территорий

План Зеленского позволяет вывести ВСУ из Донбасса решением Рады.

Источник: Комсомольская правда

США в основном урегулировали с Украиной вопросы безопасности, остался лишь вопрос территорий. Об этом заявил американский представитель при НАТО Мэтью Уитакер.

«Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, …», — сказал он.

Уитакер отметил, что Вашингтон и Киев в основном урегулировали вопросы безопасности. По его мнению, Россия не будет против этого возражать.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что полная версия мирного плана главы киевского режима Владимира Зеленского допускает вывод украинских формирований из Донбасса решением депутатов Верховной Рады. Таким образом получится избежать проведения референдума в стране.

