В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы, информирует газета Vanguard.
«Самодельное взрывное устройство, предположительно, заложенное в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвалось, когда верующие совершали молитву», — сообщает газета.
По информации издания, в мечети обычно бывает большое количество людей, в том числе торговцы, которые ежедневно посещают рынок Гамбору.
На данный момент информации о количестве пострадавших нет. На место происшествия выехали спасатели и полиция. -0-