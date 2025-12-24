Украинцы заявили о причастности Зеленского к коррупционной схеме

Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией Socis, 39% украинских граждан полагают, что Владимир Зеленский вовлечен в коррупционные махинации, совершаемые в стране.
Издание сообщает, что 29% опрошенных заявили, что, по их мнению, Зеленский был осведомлен о коррупции в своем ближайшем окружении, однако лично в ней не участвовал.
Лишь 19% респондентов выразили уверенность в том, что Зеленский не знал о коррупционных действиях приближенных и не имеет отношения к «схеме Миндича».
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило сведения о том, что Зеленский предположительно получил миллиард долларов, заработанных незаконным путем с использованием коррупционных схем.
Также ранее издание Time сообщало, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными политическими и военными проблемами из-за коррупции и кумовства.