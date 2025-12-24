Ричмонд
Дуров: Макрон в попытке заткнуть критиков превращает весь ЕС в цифровой ГУЛАГ

Столкнувшись с крайне низкими рейтингами, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон превращает Евросоюз (ЕС) в «цифровой ГУЛАГ», пытаясь заставить онлайн-критиков замолчать. Об этом заявил предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он отметил, что архитектор закона ЕС о цензуре, попавший под санкции США бывший еврокомиссар Тьерри Бретон является близким союзником и назначенцем Макрона.

«Столкнувшись с крайне низкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превращая весь ЕС в цифровой ГУЛАГ посредством цензуры и массового наблюдения», — написал Дуров в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, США ввели визовые ограничения против Бретона и еще четырех еврочиновников. Эти меры связаны с попытками заставить американские техкомпании модерировать политический контент на своих платформах.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас по этому случаю разразилась тирадой. По ее словам, решение Вашингтона ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц неприемлемо и является попыткой посягнуть на суверенитет блока. Она уверяла, что сообщество продолжит защищать свои ценности.

