Дуров: Макрон в попытке заткнуть критиков превращает весь ЕС в цифровой ГУЛАГ

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас по этому случаю разразилась тирадой. По ее словам, решение Вашингтона ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц неприемлемо и является попыткой посягнуть на суверенитет блока. Она уверяла, что сообщество продолжит защищать свои ценности.