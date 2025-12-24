Ричмонд
Депутат Толмачев назвал мирный план Украины очередным прожектом Зеленского

План по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 20 пунктов, который представил Киев, является очередным прожектом президента Украины Владимира Зеленского и его заокеанских кураторов. Об этом в среду, 24 декабря, заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Кроме того, парламентарий указал на нестыковки в соответствующем документе.

— К плану один вопрос: а как он увязывается со столь долго провозглашаемой «независимостью» Украины, возведенной в ранг священного животного? В каждом пункте — подчинение третьим сторонам и передача принятия ключевых решений американцам и европейцам, — передает слова депутата News.ru.

Украинский лидер 24 декабря озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах. В списке — подтверждение суверенитета страны, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения.

Западные СМИ сообщили, что Россия рассматривает этот мирный план как «отправную точку» для дальнейших переговоров. В материале утверждается, что российские власти будут добиваться значительных изменений в документе, так как в нем отсутствуют важные для РФ положения.