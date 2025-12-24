Сеул воспринял ключ от Трампа как ответ на подарок корейской короны

В Сеуле восприняли символический ключ от Белого дома, который президент США Дональд Трамп вручил южнокорейскому лидеру Ли Чжэ Мёну, как ответ на подарок, который Ли сделал Трампу во время саммита АТЭС в Кенчжу, где президент Южной Кореи вручил американскому лидеру копию древней корейской золотой короны эпохи Силла. Об этом сообщил глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик.
Кан Хун Сик рассказал, что Ли Чжэ Мён стал пятым человеком, получившим подобный подарок от Дональда Трампа. Ранее этот жест внимания был адресован премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, бывшему премьеру Японии Таро Асо, предпринимателю Илону Маску и футболисту Криштиану Роналду.
Напомним, что Дональд Трамп подарил президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну символический золотой ключ от Белого дома, который является заключительным экземпляром ограниченной серии из пяти штук. Во время беседы с послом Южной Кореи в США 16 декабря Трамп высоко оценил Ли Чжэ Мёна и подчеркнул важность крепких двусторонних отношений между обеими странами.
По информации чиновников, уникальный дизайн золотого ключа был разработан лично Трампом для вручения самым уважаемым гостям и украшен президентской печатью США.