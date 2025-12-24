Раскрыто отношение Москвы к озвученному Зеленским мирному плану

Согласно информации агентства Bloomberg, российская сторона рассматривает совместный мирный план Украины и США из 20 пунктов лишь как отправную точку для возможных переговоров. По мнению Москвы, в документе отсутствуют ключевые для неё положения. Как передаёт издание со ссылкой на осведомлённый источник, в Кремле готовы изучить предложенный документ, но считают его неполным.