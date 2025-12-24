Ричмонд
Раскрыто отношение Москвы к озвученному Зеленским мирному плану

Согласно информации агентства Bloomberg, российская сторона рассматривает совместный мирный план Украины и США из 20 пунктов лишь как отправную точку для возможных переговоров. По мнению Москвы, в документе отсутствуют ключевые для неё положения. Как передаёт издание со ссылкой на осведомлённый источник, в Кремле готовы изучить предложенный документ, но считают его неполным.

«Хотя Россия и считает текущий документ довольно типичным для Украины планом, она изучит его со всей серьёзностью», — приводит Bloomberg слова собеседника.

Основные претензии касаются отсутствия гарантий безопасности для России, вопросов статуса Украины, её военного потенциала, статуса русского языка, а также механизмов снятия санкций. Без чётких ответов на эти пункты план, по мнению Москвы, не может стать основой для реальных переговоров.

Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов — от безопасности и территориальной целостности до экономики и гуманитарной сферы. Ключевыми положениями плана являются подтверждение суверенитета Украины и заключение договора о ненападении с Россией.

