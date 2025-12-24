Тертель доложил Лукашенко утром 24 декабря о новых американских инициативах, учитывающих позицию Белоруссии, направленную на мирное урегулирование споров, в первую очередь, украинского конфликта.
«Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учётом позиции, направленной на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине», — приводитцитирует его слова Белта.
Он подчеркнул, что такие переговоры традиционно ведутся в тишине, чтобы не навредить потенциальным результатам. Сейчас поступившие предложения активно обсуждаются на уровне специальной рабочей группы с участием премьер-министра, главы администрации президента и представителей силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский представил мирный план, состоящий из 20 пунктов и ставший основой для обсуждения в переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов, включая безопасность, территориальную целостность, а также экономическую и гуманитарную сферы. В качестве ключевых положений плана называются международные гарантии суверенитета Украины и заключение с Россией соглашения о ненападении.
