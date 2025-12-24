Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский представил мирный план, состоящий из 20 пунктов и ставший основой для обсуждения в переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов, включая безопасность, территориальную целостность, а также экономическую и гуманитарную сферы. В качестве ключевых положений плана называются международные гарантии суверенитета Украины и заключение с Россией соглашения о ненападении.