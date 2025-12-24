Ричмонд
Спецпосланник Трампа Лэндри: США не планируют завоевание Гренландии

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри, заверил, что США не планируют «завоевание» острова.

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри, заверил, что США не планируют «завоевание» острова. Об этом сообщает Associated Press.

В своих первых комментариях после назначения Лэндри подчеркнул, что администрация Трампа не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «отобрать чью-либо страну».

Он отметил, что дискуссии должны вестись с жителями Гренландии, чтобы понять их стремления, выявить недостающие возможности и определить, какую защиту они заслуживают.

Президент США Дональд Трамп назначил Лэндри, являющегося губернатором штата Луизиана, спецпосланником страны по Гренландии на днях. По словам американского лидера, Штаты заинтересованы в острове не из-за ресурсов, а из-за национальной безопасности государства.

