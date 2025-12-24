Спецпосланник Трампа Лэндри: США не планируют завоевание Гренландии

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри, заверил, что США не планируют «завоевание» острова. Об этом сообщает Associated Press.
В своих первых комментариях после назначения Лэндри подчеркнул, что администрация Трампа не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «отобрать чью-либо страну».
Он отметил, что дискуссии должны вестись с жителями Гренландии, чтобы понять их стремления, выявить недостающие возможности и определить, какую защиту они заслуживают.
Президент США Дональд Трамп назначил Лэндри, являющегося губернатором штата Луизиана, спецпосланником страны по Гренландии на днях. По словам американского лидера, Штаты заинтересованы в острове не из-за ресурсов, а из-за национальной безопасности государства.