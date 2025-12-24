Ричмонд
США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер

Уитакер: гарантии безопасности со стороны США почти согласовали с Киевом.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает.

«Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого», — сказал Уиттакер телеканалу Fox News.

