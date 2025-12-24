США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает.
«Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого», — сказал Уиттакер телеканалу Fox News.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше