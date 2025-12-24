Ричмонд
Уитакер: спорные вопросы по Украине сводятся к обсуждению территорий

Постпред США в НАТО рассказал о ходе обсуждения мирного плана с украинской стороной.

Источник: Аргументы и факты

В процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные вопросы сводятся к территориальным вопросам, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

«В конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей», — сказал он в интервью Fox News.

Уитакер также отметил, что с украинской стороной в основном уже урегулированы вопросы безопасности.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил aif.ru, что самым сложным для обсуждения является пункт мирного плана главы киевского режима Владимира Зеленского о территориях, так как он не готов идти на уступки.

Отметим, в мирном плане, который Киев обсуждает с США, 20 пунктов, в том числе о гарантиях безопасности Украине по примеру статьи № 5 НАТО, доведение численности украинской армии до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС «в определенный срок» и другие.

