В процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные вопросы сводятся к территориальным вопросам, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.
«В конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей», — сказал он в интервью Fox News.
Уитакер также отметил, что с украинской стороной в основном уже урегулированы вопросы безопасности.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил aif.ru, что самым сложным для обсуждения является пункт мирного плана главы киевского режима Владимира Зеленского о территориях, так как он не готов идти на уступки.
Отметим, в мирном плане, который Киев обсуждает с США, 20 пунктов, в том числе о гарантиях безопасности Украине по примеру статьи № 5 НАТО, доведение численности украинской армии до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС «в определенный срок» и другие.