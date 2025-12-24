Макрон обсудил с генсеком НАТО работу «коалиции желающих» по Украине

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте дальнейшую работу «коалиции желающих» по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на публикацию французского президента в соцсети X.
«Мы обсудили положение дел в Украине и работу, проводимую в рамках “коалиции желающих”. Уже в январе в Париже мы продолжим работу в этом направлении, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, которые являются условием прочного и устойчивого мира», — написал Макрон.
Предыдущая встреча представителей стран — участниц «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине прошла 11 декабря. Обсуждались гарантии безопасности, которые участники коалиции готовы предоставить Киеву после завершения конфликта. 15 декабря лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые необходимо сформировать «в рамках “коалиции желающих” и при поддержке США».
Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО в Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России будет неприемлемым. -0-