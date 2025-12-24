В США заявили о приближении к урегулированию на Украине

По словам Уитакера, Вашингтон верит в достижение мира на Украине.
«Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся [к урегулированию]. Мы ближе, чем когда-либо», — сказал постпред.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.
