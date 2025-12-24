Ричмонд
Суд в Болгарии подтвердил экстрадицию гражданина РФ в США

Ранее посольство РФ сообщило об аресте двоих россиян в Болгарии по запросу США.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Болгарии одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, его защита намерена подавать апелляцию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Софии.

«Судом вынесено решение об удовлетворении просьбы об экстрадиции по обеим статьям обвинения», — отметили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что адвокат задержанного россиянина планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря в Болгарии были задержаны двое россиян — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Власти республики арестовали их по запросу США. Тогда посольство РФ в Софии сообщило, что по Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. На тот момент по Ивину судебного заседания по существу не проводилось.

Напомним, в сентябре в Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Его намеревались экстрадировать в Ливан для дачи показаний.