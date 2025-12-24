Суд в Болгарии подтвердил экстрадицию гражданина РФ в США

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря в Болгарии были задержаны двое россиян — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Власти республики арестовали их по запросу США. Тогда посольство РФ в Софии сообщило, что по Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. На тот момент по Ивину судебного заседания по существу не проводилось.